США попросили британцев перехватить в Гибралтаре супертанкер Grace 1, предположительно перевозивший сырую нефть для Сирии. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Джосеф Боррелл. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

По его словам, перехват произошел в испанских территориальных водах. В этой связи страна изучает произошедшее и влияние этого на свой суверенитет. Reuters отмечает, что Мадрид не признает воды вокруг Гибралтара британскими.

Ранее 4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка арабской республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

Гибралтар - заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, отторгнутая у Испании в 1713 году. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном.

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