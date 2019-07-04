Министерство информации Ирана (спецслужбы страны) опровергло публикации в иранских СМИ, ссылающихся на слова главы ведомства о переговорах Тегерана и Вашингтона. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство ISNA.

Ранее агентство IRNA, цитируя слова иранского министра информации Махмуда Алави, сообщило, что Иран может начать переговоры с США, если с исламской республики будут сняты санкции и будет получено разрешение верховного лидера страны Али Хаменеи.

Ведомство сообщает, что подобный вопрос не озвучивался министром в ходе его выступления днем ранее, отмечает агентство.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки.

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