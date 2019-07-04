Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прежде сообщил, что британский посол был вызван в иранский МИД в четверг после "незаконного задержания военно-морскими силами Великобритании" иранского нефтяного танкера.



"Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании", - сообщил Мусави в эфире иранского государственного телевидения.



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