Власти США пригрозили правительству Турции негативными последствиями из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, США пообещали ввести против Турции санкции в рамках закона о "противодействии противникам Америки" в случае покупки С-400.

Как отмечается, Вашингтон также готов лишить Анкару истребителей F-35.

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