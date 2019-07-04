https://news.day.az/world/1135070.html США пригрозили Турции санкциями по С-400
США пригрозили Турции санкциями по С-400
Власти США пригрозили правительству Турции негативными последствиями из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, США пообещали ввести против Турции санкции в рамках закона о "противодействии противникам Америки" в случае покупки С-400.
Как отмечается, Вашингтон также готов лишить Анкару истребителей F-35.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре