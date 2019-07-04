Власти США не торопятся с выполнением устного обещания президента Дональда Трампа смягчить санкции в отношении Huawei. Напротив - сотрудникам министерства торговли США было дано указание вести дела с китайцами так же, как с компанией, занесенной в черной список, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такая рекомендация содержится в электронном письме, которое направил замдиректора Управления по обеспечению соблюдения правил экспорта Джон Сондерман в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли. В нем сказано, что персонал минторга США должен относиться к Huawei так, будто китайская фирма все еще находится в санкционном списке.

Это означает, что американские компании по-прежнему обязаны запрашивать разрешение на поставку своего оборудования и технологий Huawei, сообщает Reuters. В отношении китайского производителя, напомним Сондерман, должна применяться "презумпция отказа" - как и к любой другой организации, включенной в черный список.

О том, что американским компаниям разрешено возобновить поставки комплектующих и другой продукции Huawei, Трамп заявил по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Большой двадцатки в Осаке 30 июня. "Американские компании могут продавать своё оборудование Huawei, - устно разъяснил Трамп. - Мы говорим про оборудование, с которым нет больших проблем в плане национальной безопасности".

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