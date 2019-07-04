Жители американского штата Техас приютили бездомного котенка с необычным строением лап. Как сообщает местный телеканал KWTX-TV, у животного 24 пальца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хизер Леман (Heather Lehman) рассказала, как ее муж нашел возле работы беспризорного котенка и прислал фотографию. "Взгляни на лапы этого парня", - написал супруг в сообщении. Женщина тут же ответила: "У него же полидактилия! Я всегда мечтала о коте с подобным отклонением".

Супружеская пара отметила, что уникальное животное по кличке Титус Пулло (Titus Pullo) стало четвертым питомцем в их семье. "Ему так повезло попасть в наш дом, а нам повезло с ним. Нам так нравится проводить с ним время", - призналась Леман.

Полидактилия - анатомическое отклонение, характеризующееся большим, чем в норме, количеством пальцев. Как правило, коты имеют 18 пальцев: по пять на передних лапах и по четыре на задних.

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