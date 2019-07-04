Путин назвал угрозу для мировой экономики
Весь мир пострадает, если США и КНР не найдут выход из торговых разногласий, нужно прекратить практику политически мотивированных ограничений.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
"Вся мировая экономика пострадает, на 17 процентов снизится мировая торговля к 2024 году, на два процента снизится мировой ВВП, - сказал Путин. - Это будет плохо для всех, поэтому, мне кажется, нужно сделать все, чтобы договоренности были достигнуты и политика политически мотивированных ограничений, санкций, введение в одностороннем порядке тарифов должна быть прекращена".
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