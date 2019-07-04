Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге американского штата Калифорния, передает ABC News.

Землетрясение стало рекордным для региона с 1999 года.

Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что не получал никаких сообщений о повреждениях.

Данных о пострадавших нет.

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