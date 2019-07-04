https://news.day.az/world/1135090.html Рекордное землетрясение содрогнуло США
Рекордное землетрясение содрогнуло США
Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге американского штата Калифорния, передает ABC News.
Землетрясение стало рекордным для региона с 1999 года.
Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что не получал никаких сообщений о повреждениях.
Данных о пострадавших нет.
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