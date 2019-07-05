Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал задержание иранского танкера в Гибралтаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, захват танкера кораблями Великобритании является "отличной новостью".

Он также добавил, что танкер с иранской нефтью якобы направлялся в Сирию.

Болтон подчеркнул, что США и союзники продолжат мешать торговать властям Ирана.

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