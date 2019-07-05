https://news.day.az/world/1135111.html Болтон обрадовался захвату иранского танкера в Гибралтаре
Болтон обрадовался захвату иранского танкера в Гибралтаре
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал задержание иранского танкера в Гибралтаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, захват танкера кораблями Великобритании является "отличной новостью".
Он также добавил, что танкер с иранской нефтью якобы направлялся в Сирию.
Болтон подчеркнул, что США и союзники продолжат мешать торговать властям Ирана.
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