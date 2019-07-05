https://news.day.az/world/1135112.html Огромный астероид несется к Земле
Огромный астероид несется к Земле
Астероид Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила движется в сторону Земли.
Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, астероид диаметром в 340 метров и весом в 55 млрд кг может врезаться в Землю в конце текущего года.
Как отмечается, при столкновении с Землей, астероид влетит в планету со скоростью 20,37 км/с.
При этом Asteroid FT3 пролетит рядом с Землей 3 октября 2019 года.
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