В Бостоне совершил экстренную посадку самолет британской компании Virgin Atlantic, на борту которого находились 217 пассажиров.

Как сообщает телеканал CBS, лайнер следовал из Нью-Йорка в Бостон, однако в салоне произошло возгорание, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Самолет приземлился в бостонском аэропорту. Отмечается, что к тому времени огонь удалось потушить силами экипажа.

Полиция предполагает, что возгорание могло начаться с одного из пассажирских сидений. Информации о людях, получивших серьезные травмы, не поступало.

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