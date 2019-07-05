https://news.day.az/world/1135206.html Загоревшийся самолет экстренно приземлился в Бостоне - ВИДЕО
Загоревшийся самолет экстренно приземлился в Бостоне - ВИДЕО
В Бостоне совершил экстренную посадку самолет британской компании Virgin Atlantic, на борту которого находились 217 пассажиров.
Как сообщает телеканал CBS, лайнер следовал из Нью-Йорка в Бостон, однако в салоне произошло возгорание, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Самолет приземлился в бостонском аэропорту. Отмечается, что к тому времени огонь удалось потушить силами экипажа.
Полиция предполагает, что возгорание могло начаться с одного из пассажирских сидений. Информации о людях, получивших серьезные травмы, не поступало.
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