Иран готов захватить британский танкер и удерживать до тех пор, пока Великобритания не отпустит их судно. Об этом в Twitter сообщил один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резайи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка арабской республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

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