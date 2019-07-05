https://news.day.az/world/1135284.html В Турции прогремел взрыв, есть погибшие - ФОТО
В Турции прогремел взрыв, есть погибшие - ФОТО
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в автомобиле в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом агентство Anadolu.
Сообщается, что погибли находившиеся в машине люди. Еще два человека получили ранения. На место происшествия прибыли полиция и машины скорой помощи.
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