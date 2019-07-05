Грузовик в пятницу врезался в стену посольства РФ в Тегеране, подтвердили РИА Новости в российской дипмиссии, уточнив, что жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности загранучреждения после ДТП ничего не угрожает.

Ранее иранские СМИ сообщили, что бетоновоз врезался в стену посольства России в Тегеране после того, как во время движения перевернулся и ударил несколько автомобилей.

"Информацию подтверждаем. Пострадавших среди сотрудников посольства нет. ДТП произошло в 4.40 утра по местному времени", - сообщили РИА Новости в посольстве, передает Day.Az.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за отказа тормозов у груженого бетоновоза, сообщил собеседник агентства. Водитель грузовика погиб. На место происшествия оперативно прибыли представители местных властей, дорожной и дипломатической полиции, а также скорая помощь.

"Оценка материального ущерба имуществу посольства продолжается. Жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности загранучреждения ничего не угрожает", - сообщили в дипмиссии, отметив, что местные власти оказывают максимальное содействие в устранении последствий инцидента.

На месте повреждения стены муниципальные власти возвели временное щитовое ограничение, установив дополнительный пост дипломатической полиции, отметили в посольстве.

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