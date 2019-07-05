https://news.day.az/world/1135305.html В Москве грузовик перевернулся на МКАД - ВИДЕО
В Москве грузовик перевернулся на МКАД - ВИДЕО
Грузовик опрокинулся после в результате ДТП на 22 км МКАД.
Об этом сообщили очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, снятое на видеорегистратор. На кадрах видны последствия аварии.
В результате ДТП на МКАД образовалась большая пробка.
В пресс-службе УГИБДД по Москве отметили, что в результате аварии никто не пострадал.
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