Грузовик опрокинулся после в результате ДТП на 22 км МКАД.

Об этом сообщили очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, снятое на видеорегистратор. На кадрах видны последствия аварии.

В результате ДТП на МКАД образовалась большая пробка.

В пресс-службе УГИБДД по Москве отметили, что в результате аварии никто не пострадал.

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