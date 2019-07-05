Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении расследует случаи падежа скота на Севане (исторической Гёйча). Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сообщила глава управления по связям с общественностью службы Ануш Арутюнян.

Накануне в социальных сетях стали распространяться фотографии умерших коров. Отмечалось, что туши обнаружили на берегу Севана близ города Мартуни. Появилась версия, что причиной гибели животных могла стать озерная вода, так как Севан в этом году вновь "зацвел".

Инцидент прокомментировал и руководитель Государственной службы безопасности пищевых продуктов республики Георгий Аветисян, который сообщил, что погибли четыре коровы, 80 голов удалось спасти усилиями ветеринаров.

"Инцидент произошел в лесу, около села Карчахбюр. Там есть заболоченные территории, где растет люцерна. Эксперты знают, что это растение может привести к вздутию у коров, а это, в свою очередь, может привести и к гибели животного. По предварительны данным, причина в люцерне", - написал он.

Однако окончательные выводы можно будет сделать только после соответствующей экспертизы.

Ранее экологи сообщали об очередном цветении озера Севан. Министр экологии Эрик Григорян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения заявил, что дело в большом количестве органических веществ, в частности фосфора.

Летом 2018 года из-за резкого роста сине-зеленых водорослей озеро Севан "позеленело и зацвело". Однако в этом году процесс цветения начался раньше.

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