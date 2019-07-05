Строительство специального крыла тюрьмы Прей Сар в столице Камбоджи Пномпене, оборудованного "коммерческими" камерами повышенного комфорта, будет завершено в ближайшее время. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу интернет-версия газеты Phnom Penh Post.

Новое крыло тюрьмы достраивает частная компания, уполномоченная министерством внутренних дел страны, которая после введения в эксплуатацию станет на 45 лет оператором пенитенциарного заведения нового типа, после чего новое крыло будет передано во владение государству, говорится в сообщении.

В новом крыле тюрьмы расположены камеры большего размера, чем обычные камеры в камбоджийских тюрьмах. Камеры разделены на четыре категории: они рассчитаны на одного, двух, трех или четырех заключенных. Места в таких камерах предназначены для заключенных, которые имеют достаточно средств, чтобы оплатить отбывание тюремного срока или предварительное заключение в более комфортабельных условиях, чем в стандартной камере, в которой на 30 квадратных метрах могут содержаться 30 и более заключенных.

Цены на "аренду" камер повышенного комфорта в течение первых 45 лет станет единолично устанавливать компания-оператор, которая будет выплачивать государству часть полученных от заключенных денег, в то время как остальные средства пойдут в погашение затрат на строительство и в прибыль компании, говорится в сообщении.

Решение о строительстве "коммерческого" крыла тюрьмы было принято в 2016 году, чтобы дать возможность заключенным, имеющим достаточные средства, отбывать срок в более комфортабельных условиях, и создать дополнительный источник дохода для государства, сообщает газета, ссылаясь на департамент тюрем Камбоджи.

Площадь участка, на котором построено новое крыло тюрьмы Прей Сар, составляет полтора гектара, как и участка, на котором стоит основное крыло тюрьмы, сообщает издание.

Правозащитные организации страны выступают против открытия "коммерческой" тюрьмы, существование которой, по их мнению, нарушит принципы справедливости, а также понизит порог уважения к закону и боязни наказания среди имущих слоев населения, говорится в сообщении.

Камбоджа, как и соседние страны, включая Таиланд, Лаос и Мьянму, известна переполненностью тюрем. Во многих тюрьмах в этих странах заключенные спят в камерах полусидя на полу из-за того, что площади пола не хватает всем для того, чтобы лечь. Помимо этого, не во всех тюрьмах региона заключенных, отбывающих наказание, содержат отдельно от подследственных.

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