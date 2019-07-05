Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу около западного побережья Канады. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 12.58 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 192 километрах к западу от населенного пункта Белла Белла. Очаг залегал на глубине 5,1 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

В четверг около западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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