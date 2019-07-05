https://news.day.az/world/1135359.html В Британии совершен наезд на толпу пешеходов, есть пострадавшие
В Британии совершен наезд на толпу пешеходов, есть пострадавшие
В Британии в городе Дербишире фургон влетел в толпу людей, ждавших раздачи бесплатной еды. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, за рулем машины находился 37-летний мужчина, которого арестовали.
По предварительным данным, он намеренно совершил наезд.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Двое из пострадавших получили серьезные травмы.
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