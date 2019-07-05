Древний город Вавилон, находящийся на территории современного Ирака, внесен организацией ЮНЕСКО в ее Список всемирного наследия. Решение было принято в пятницу на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия. Об этом сообщила Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вавилон - один из городов древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Он являлся важным политическим, экономическим, культурным и религиозным центром Древнего мира. В то же время он стал и одним из первых мегаполисов - крупнейшим городом древней истории человечества.

Первое упоминание о Вавилоне относится к 3 тысячелетию до нашей эры. В настоящее время руины города расположены в 90 км к югу от Багдада. Территория руин составляет 10 кв. км. Лишь на 15% ее были проведены археологические раскопки.

В ходе проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматриваются кандидатуры 35 объектов на включение в этот список, сообщает международная организация. Как сообщило Agence France-Presse, Ирак в течение 40 лет добивался того, чтобы Вавилон был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кандидатура города пять раз отвергалась организацией. На территории страны в течение длительного периода велись боевые действия против радикальных исламистов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!