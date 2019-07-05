Выдвижение главы немецкого минобороны Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии вызвало дискуссии не только в Германии. Как пишет Die Welt, московская пресса назвала ее выдвижение "внушающим опасения", а на востоке Евросоюза (ЕС) его сочли "пирровой победой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что российская пресса не считает, что фон дер Ляйен станет легким партнером, с которым российская сторона сможет выстроить диалог. В Венгрии пресса охарактеризовала ее возможное назначение как "пиррову победу" Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша). Хотя ее члены гордятся, что не допустили выдвижение на этот пост Франса Тиммерманса, гордится тут ничем, поскольку кандидатам от Восточной Европы могут не достаться никакие ключевые посты в ЕС.

Во Франции сочли выдвижение фон дер Ляйен позитивным сигналом, который является шагом в уравнивании в правах мужчин и женщин. Хотя в статистическом отношении назначение женщин на два поста мало что меняет, это станет важным импульсом. В Британии отметили, что появление кандидатур фон дер Ляйен и Кристин Лагард свидетельствует о французско-немецком доминировании в ЕС.

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