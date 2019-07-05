В Москве жители одного из жилых домов пожаловались на мужчину, который открыл стрельбу из пистолета по детской площадке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По их словам, мужчина вышел вечером во двор, начал кричать, а после не менее четырех раз выстрелил в сторону детей. Один из очевидцев, увидев это, побежал в полицию.

Параллельно с ним, как отмечается, в правоохранительные органы обратилась женщина. По ее словам, некий мужчина угрожал с пистолетом в руке двум подросткам, требуя, чтобы они вели себя тише.

Испугавшись, подростки побежали, а мужчина выстрелил им вдогонку. Дети не пострадали.

На настоящий момент сотрудники полиции проводят доследственную проверку.

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