В Москве неизвестный открыл стрельбу по детской площадке
В Москве жители одного из жилых домов пожаловались на мужчину, который открыл стрельбу из пистолета по детской площадке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По их словам, мужчина вышел вечером во двор, начал кричать, а после не менее четырех раз выстрелил в сторону детей. Один из очевидцев, увидев это, побежал в полицию.
Параллельно с ним, как отмечается, в правоохранительные органы обратилась женщина. По ее словам, некий мужчина угрожал с пистолетом в руке двум подросткам, требуя, чтобы они вели себя тише.
Испугавшись, подростки побежали, а мужчина выстрелил им вдогонку. Дети не пострадали.
На настоящий момент сотрудники полиции проводят доследственную проверку.
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