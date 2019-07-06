Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.

По его словам, страна уже приступила к процедуре присоединения к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II).

"Определенных дат еще нет, но мы должны идти шаг за шагом", - отметил Вуйчич.

Он также добавил, что Хорватии для присоединения к еврозоне необходимо выполнить несколько условий, среди них - поддерживать стабильность собственной финансово-банковской системы, а также улучшить контакты с Европейским центральным банком (ЕЦБ).

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