https://news.day.az/world/1135435.html Новая страна захотела в еврозону
Новая страна захотела в еврозону
Хорватия может присоединиться к еврозоне в 2023 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.
По его словам, страна уже приступила к процедуре присоединения к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II).
"Определенных дат еще нет, но мы должны идти шаг за шагом", - отметил Вуйчич.
Он также добавил, что Хорватии для присоединения к еврозоне необходимо выполнить несколько условий, среди них - поддерживать стабильность собственной финансово-банковской системы, а также улучшить контакты с Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре