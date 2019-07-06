США готовы укреплять координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова, в свою очередь Пекин выступает в поддержку продолжения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"5 июля 2019 года заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй провел телефонный разговор со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове и по вопросу продвижения процесса политического урегулирования", - говорится в заявлении.

Сообщается, что "Бигэн проинформировал китайскую сторону об обстоятельствах недавней встречи лидеров США и КНДР в Пханмунджоме, а также подчеркнул, что США готовы усиливать контакты и координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова".

Ло Чжаохуэй в свою очередь отметил, что "активное взаимодействие соответствующих сторон в ближайшее время имеет большую значимость для процесса продвижения мирных переговоров".

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