https://news.day.az/world/1135518.html В Тихом океане произошло сильное землетрясение
В Тихом океане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в южной части Тихого океана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр находился в 733 км к югу от столицы Королевства Тонга, города Нукуалофа. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали.
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