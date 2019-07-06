Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в южной части Тихого океана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 733 км к югу от столицы Королевства Тонга, города Нукуалофа. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали.

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