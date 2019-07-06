Девять сотрудников сил безопасности погибли, 10 пострадали в результате нападения талибов на северо-западе Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

Отмечается, что талибы совершили скоординированное нападение на представителей сил правоохранительных органов на западе афганской провинции Герат в субботу.

Агентство Синьхуа со ссылкой на главу полиции провинции Аминуллу Омархила (Aminullah Omarkhil) сообщает, что в ходе атаки удалось ликвидировать также 10 боевиков и ранить еще 15.

"Мятежники (движения - ред.) "Талибан" под командованием Муллы Гусудина (Mullah Ghousuding) атаковали контрольно-пропускные пункты ... в ранние часы субботы, вызвав ожесточенный бой, который продолжался в течение нескольких часов, и в результате 19 сражавшихся, включая 9 сотрудников служб безопасности, и 10 боевиков, в том числе и печально известный командир талибов ... были убиты", - заявил Омархил агентству.

По его информации, 6 сотрудников сил безопасности получили ранения в перестрелке.

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