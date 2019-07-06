Почти две тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 979 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 433 человека (женщин - 130, детей - 221), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1 546 человек (женщин - 464, детей - 788), - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 14 граждан Сирии.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Отмечается, что за сутки восстановлены семь жилых домов и одно предприятие промышленности.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



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