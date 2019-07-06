Кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон находится под круглосуточной защитой полиции из-за возможной подготовки нападения на него. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов Британии решили защищать Джонсона, так как внимание к его персоне сильно взросло на фоне предстоящих выборов. Политику уже предоставили группу охранников, полицейских-водителей и специальные пуленепробиваемые транспортные средства.

Как отмечается, такие меры означают, что Джонсону придется на время забыть о любимом транспортном средстве - велосипеде, на котором он часто перемещается по городу.

"Борис любит свой велосипед, но он также очень привык к тому, чтобы полицейские были рядом с ним", - рассказал друг Джонсона.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!