В Новом Уренгое рабочие спасли собаку, прожившую в канализационной яме восемь лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, еще будучи щенком, животное упало в бетонную дыру и не смогло выбраться.

Также горожане не смогли вытащить щенка. Все эти восемь лет собаку подкармливала одна из жительниц.

Однако мужчина по имени Али решил не сидеть сложа руки и спасти собаку.

Уточняется, что он договорился с экскаваторщиком завода, который вырыл яму рядом с бетонной стеной канализации. После этого Али выдолбил в стене дыру и достал собаку.

У животного раздражение и себорея, однако в целом анализы хорошие. Он обрел хозяина в лице Али.

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