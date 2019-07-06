https://news.day.az/world/1135653.html Украина впервые в истории получила нефть из США
Украина впервые в истории получила нефть из США
Украина получила первую в истории партию нефти из США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Разгрузка американской нефти проходит в порту Одессы.
"К причалу был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти", - сообщил порт.
Сырье отправят на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг".
Отмечается, что следующая партия нефти из США может прибыть на Украину уже в августе.
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