Украина получила первую в истории партию нефти из США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Разгрузка американской нефти проходит в порту Одессы.

"К причалу был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тыс. тонн нефти", - сообщил порт.

Сырье отправят на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг".

Отмечается, что следующая партия нефти из США может прибыть на Украину уже в августе.

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