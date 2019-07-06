Турецкая полиция обнаружила радиоактивное вещество калифорний при обыске автомобиля в провинции Болу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили показавшийся им подозрительным автомобиль в районе лесного парка Ататюрка. В нем они обнаружили 18,01 грамма радиоактивного вещества калифорний.

Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии. По данным турецких журналистов, рыночная стоимость такого количества вещества может достигать 72 миллиона долларов. Полиция начала расследование по данному делу и уже задержала пять человек.

Калифорний используется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций. В настоящий момент в Турции нет действующей АЭС.

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