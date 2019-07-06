https://news.day.az/world/1135656.html Сильный взрыв во Флориде, десятки пострадавших
Сильный взрыв во Флориде, десятки пострадавших
20 человек получили тяжелые ранения в результате взрыва газа в городе Плантейшн на юге американской Флориды, сообщает пожарная служба города.
"Взрыв газа ... с многочисленными пострадавшими", - говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
По данным местных СМИ, взрыв произошел рядом с торговым центром Fountains, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полиция города призвала избегать территорию, где произошел инцидент. На месте работают правоохранительные органы и пожарные службы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре