20 человек получили тяжелые ранения в результате взрыва газа в городе Плантейшн на юге американской Флориды, сообщает пожарная служба города.

"Взрыв газа ... с многочисленными пострадавшими", - говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

По данным местных СМИ, взрыв произошел рядом с торговым центром Fountains, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция города призвала избегать территорию, где произошел инцидент. На месте работают правоохранительные органы и пожарные службы.

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