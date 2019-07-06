https://news.day.az/world/1135657.html Опубликованы первые кадры с места взрыва во Флориде - ВИДЕО
Опубликованы первые кадры с места взрыва во Флориде - ВИДЕО
В Сети опубликовали видео последствий взрыва газа во Флориде.
Как передает Day.Az, на видео можно наблюдать руины части здания, улицы завалены обломками. СМИ также сообщают, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах.
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