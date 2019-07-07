https://news.day.az/world/1135695.html В Афганистане прогремел взрыв
В Афганистане прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни, - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило агентство Pajhwok, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что большинство пострадавших - школьники. Информации о состоянии их здоровья, а также о том, где именно произошел взрыв, не поступало.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.
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