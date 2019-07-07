Голосование на досрочных парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. Очередей на избирательных участках нет, но люди постоянно подходят, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ещё очень рано. Позднее будут и очереди", - сказала РИА Новости председатель одного из избирательных участков в афинском районе Халандри.

Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 7 часов вечера. Первые данные МВД Греции обещает опубликовать уже после девяти часов вечера.



В списках избирателей, по данным МВД страны, около 9,9 миллиона человек. По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется.



Парламент был распущен после поражения правящей партии, Коалиции радикальных левых СИРИЗА, на выборах в Европарламент.

Судя по опросам общественного мнения, СИРИЗА может потерять власть и к правлению вернётся консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!