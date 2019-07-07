Во Флориде мощный взрыв разрушил торговый центр - ВИДЕО
Мощный взрыв нанес серьезные разрушения в месте, где расположен торговый центр возле города Форт Ладердейл (южная Флорида, США), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня
Инцидент произошел в субботу днем, сообщает американский телеканал новостей ABC News.
"Взрыв произошел в торговом центре The Fountains в районе Плантейшн, неподалеку от городка Форт Ладердейл", - отметили в местном департаменте полиции.
Как отмечает телеканал, полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента.
На видео и фотографиях, сделанных с вертолета, видно, что одно из зданий полностью разрушено, еще в одном, в которой был расположен фитнес-центр, выбило окна.
Информации о количестве жертв пока не поступало, в то же время сообщается о большом количестве пострадавших на месте происшествия.
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