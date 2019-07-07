Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает в воскресенье, агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, передает Day.Az.

Информация о том, что аэропорт заминирован, поступила через социальные сети. "В поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно - в зоне вылета самого аэропорта", - рассказал источник агентства.

Он добавил, что правоохранительные органы и экстренные службы аэропорта проверяют эту информацию: багаж указанных рейсов направили на повторный осмотр.

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