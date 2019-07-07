В Австралии 13-летняя Кристал-Ли Вайтли умерла от обычной простуды. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, незадолго до случившегося вся семья девочки переболела простудой. Когда симптомы появились у Кристал-Ли, ее мама не обратила на это внимания. Однако спустя два дня девочке стало хуже, и мать все же записала ее к врачу на следующий день. С утра, однако, девочка уже была без сознания: прибывшие на место медики зафиксировали ее смерть.

Министр здравоохранения Южной Австралии Стивен Уэйд заявил, что его ведомство запускает программу по профилактике простуды.

"Вирус передается от человека к человеку и может жить до 48 часов на твердых ровных поверхностях вроде дверных ручек, игрушек и столов", - пояснил Уэйд. Он призвал жителей следить за собой и своими близкими, особенно в разгар зимы.

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