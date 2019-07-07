Более 230 тысяч противников внесения поправок к законопроекту об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга в воскресенье, на этот раз демонстрации проходят не в районе, где расположены правительственные здания, а в популярном у туристов районе Чимсачей на полуострове Коулун. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Организаторы сообщили, что на этот раз выбрали туристическое место для демонстрации, так как хотели, чтобы посетители Гонконга, приезжающие из материкового Китая, лучше поняли, против чего именно они выступают. Участники протестов даже выкрикивали свои призывы и лозунги не на кантонском диалекте, а на официальном общепринятом в Китае путунхуа. Согласно последним данным, число участников воскресной демонстрации значительно превысило ожидания организаторов.

Требования протестующих не изменились - они призывают отпустить всех задержанных участников протестов, которые произошли 12 июня и были названы властями "беспорядками", также вышедшие на улицы жители Гонконга требуют полностью отменить рассмотрение о поправках.

Из-за марша нарушено транспортное сообщение, в районе усиленно присутствие полиции, которая уже призвала участников демонстраций соблюдать порядок, выражать свои взгляды мирно и рационально, избегать действий, которые могут привести к беспорядкам.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, однако он не был удовлетворен.

Последние крупные протесты состоялись в Гонконге. Здесь прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тысяч человек и прошло спокойно, а протесты у парламента завершились захватом здания и столкновениями с полицией. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии черной краской, закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Сотрудники парламента ранее были эвакуированы. После полуночи полицейские применили слезоточивый газ и разогнали протестующих. Ранее сообщалось, что по делу о погромах в здании парламента были задержаны 13 человек, некоторые из них отпущены из-под стражи под залог.



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