Причиной таинственного исчезновения Boeing MH370 могло стать то, что на борту самолета был угонщик. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, чт он мог заранее планировать уничтожение лайнера.

Как рассказал авиационный эксперт Тим Термини, одной из версий мог стать злоумышленник на борту.

По его словам, существуют 4 версии трагедии - захват членами экипажа, злоумышленник, пробравшийся на борт, пассажир-захватчик, либо работа наземных служб.

Таинственное исчезновение в марте 2014 года малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом MH-370 из Куала-Лумпур в Пекин, продолжает волновать людей. На борту лайнера находились 239 человек, включая 12 членов экипажа и 227 пассажиров. В 2015 году их признали погибшими в результате "несчастного случая", хотя судьба лайнера и людей до сих пор неизвестна.

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