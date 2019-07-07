https://news.day.az/world/1135838.html В Германии перевернулся рейсовый автобус, десятки пострадавших
Причина, по которой водитель утратил контроль, пока неизвестна. Движение на шоссе оставалось перекрытым на протяжении четырех часов.
В Германии перевернулся рейсовый автобус, десятки пострадавших
Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау, 40 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Welt, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье на шоссе A44: водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. 40 человек пострадали. Серьезные ранения получили десять человек, в том числе двое водителей автобуса.
Причина, по которой водитель утратил контроль, пока неизвестна. Движение на шоссе оставалось перекрытым на протяжении четырех часов.
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