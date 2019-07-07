Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау, 40 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Welt, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на шоссе A44: водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. 40 человек пострадали. Серьезные ранения получили десять человек, в том числе двое водителей автобуса.

Причина, по которой водитель утратил контроль, пока неизвестна. Движение на шоссе оставалось перекрытым на протяжении четырех часов.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!