Археологическому комплексу Помпеи угрожает опасность
Уничтоженный во время извержения вулкана Везувий древнеримский город Помпеи находится перед лицом серьезной угрозы. Причем исходит эта опасность со времен Второй мировой войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, к такому мнению пришли авторы журналистского расследования, опубликованного в газете Il Fatto Quotidiano, которая впервые обнародовала материалы, касающиеся бомбардировки сил антигитлеровской коалиции 24 августа 1943 года. Тогда как это зафиксировано в соответствующих документах, на зону города-музея под открытым небом, системные раскопки которого ведутся с XVIII века, вблизи Неаполя были сброшены 165 бомб. Специалистам с течением лет на основе свидетельств об ущербе дорогам и других повреждениях удалось выяснить, куда упали 96 снарядов, разорвались ли они.
При этом судьба 69 снарядов точно не известна. Как следует из документов Минкульта, существует карта с более или менее подтвержденным месторасположением ряда бомб, некоторые из которых не разорвались. Часть из них находится в зонах, где продолжаются раскопки "мертвого города". По свидетельству археологов, работы ведутся с максимальными мерами предосторожности и часто в присутствии саперов. Как рассказал профессор археологии Антонио Де Симоне, занимавшийся исследованиями в Помпеях, однажды они наткнулись на два снаряда. "Прямо у нас под ногами мы наткнулись на две бомбы. Одна давно разорвалась, а другая была целая", - поделился он. Как пишет газета, таким образом в Помпеях находится целый военный арсенал.
Италия под руководством Бенито Муссолини участвовала во Второй мировой войне на стороне гитлеровской коалиции. И хотя с 1943 года на Апеннинах начало действовать мощное движение Сопротивления, а партизанские отряды освободили многие итальянские города от немецких войск, страна подвергалась бомбардировкам и считается проигравшей стороной.
Восставшие из пепла
Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет - в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 годы до н.э.). Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как "охота за сокровищами" древности. Заживо погребенный под лавой город стал для ученых "энциклопедией" уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях. Последним сенсационным открытием стала надпись, которая подтверждает версию об ошибочности даты судьбоносного извержения Везувия: оно могло произойти не 24 августа, как традиционно полагают, а в октябре 79 года н.э. Около 20% древнего города остаются под землей.
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