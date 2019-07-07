Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила на пресс-конференции для журналистов, что признать события 1915 года "геноцидом" будет очень сложно, передает Day.Az со ссылкой на TRT.

Глава МИД Швеции ответила на вопрос журналиста о том, одобрит ли правительство Швеции закон о признании т. н. "геноцида армян".

"Для того, чтобы обвинить страну в геноциде нужны веские доказательства", - подчеркнула Вальстрем, напомнив, что создана специальная комиссия, в которую вошли историки, для расследования событий 1915 года.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сегодня очень сложно получить результаты по этой проблеме, поскольку не осталось живых свидетелей тех событий. "Некоторые страны признали их "геноцидом". Мне кажется это нездоровой ситуацией, потому что после подобного решения необходимо предпринимать и соответствующие шаги. Это навечно вас связывает", - отметила дипломат.