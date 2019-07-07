Во Франкфурте-на-Майне были эвакуированы около 16,5 тыс. человек из-за бомбы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что бомба времен Второй мировой войны была успешно обезврежена.

500-килограммовый снаряд был обнаружен во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка.

В зоне эвакуации также оказались железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых.

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