https://news.day.az/world/1135848.html Более 16 тысяч человек эвакуировали в Германии из-за бомбы
Более 16 тысяч человек эвакуировали в Германии из-за бомбы
Во Франкфурте-на-Майне были эвакуированы около 16,5 тыс. человек из-за бомбы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что бомба времен Второй мировой войны была успешно обезврежена.
500-килограммовый снаряд был обнаружен во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка.
В зоне эвакуации также оказались железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых.
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