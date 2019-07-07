https://news.day.az/world/1135854.html Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпаний, передает Day.Az
Как отмечается, с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в Россию.
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Кроме того, российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот" также готовятся к выполнению последних полетов из Грузии в Россию.
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