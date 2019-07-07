В Брестской области Белоруссии близ города Белоозерск произошла авария с автомобилем Mercedes GL, который опрокинулся в мелиоративный канал.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В машине находились 10 человек, что, по словам Чемодановой, недопустимо. По уточненным данным, в автомобиле ехали пятеро мужчин, две женщины и трое малолетних детей. Погибли пять человек - мужчина, женщина и все трое детей. Четверо из них погибли на месте, тело пятой жертвы - девятилетней девочки - нашли позднее.

Гражданство находившихся в автомобиле людей не уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели, ожидается прибытие следователей. Водитель, мужчина 1988 года рождения, был пьян и 10 лет назад лишался права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, добавила пресс-секретарь МВД.

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