https://news.day.az/world/1135881.html В Турции прогремел сильный взрыв
В Турции прогремел сильный взрыв
Взрыв прогремел на азотном заводе на западе Турции.
Как сообщает телеканал NTV, инцидент произошел на заводе в провинции Кютахья, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Данные о жертвах или пострадавших не поступали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Масштаб ЧП на данный момент неизвестен.
Пользователи социальных сетей выкладывают видеозаписи, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдается. Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы во избежание отравления.
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