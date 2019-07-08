https://news.day.az/world/1135940.html Бинали Йылдырым может стать помощником президента Турции
Бинали Йылдырым может стать помощником президента Турции
Экс-спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым может стать помощником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что назначение Йылдырыма состоится после визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, запланированного на восьмое июля текущего года.
Отметим, что Йылдырым с 2007 по 2016 года возглавлял пост министра транспорта и инфраструктуры Турции, с 2016 по 2018 года был премьер-министром страны, с 2018 года по 19 февраля 2019 года был спикером парламента Турции. После чего в связи с баллотированием на пост главы Стамбульского муниципалитета, Йылдырым подал в отставку.
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