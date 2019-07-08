В США припаркованная на обочине машина провалилась под землю на глазах удивленных очевидцев. Видео, опубликованное в YouTube, набирает все большую популярность у телезрителей, пользователи социальных сетей задаются вопросом, как такое возможно, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Инцидент произошел в Вирджинии. На кадрах видно, как в какой-то момент рядом с припаркованным автомобилем на асфальте появились трещины, которые быстро переросли в крупную яму. Машина постепенно стала скатываться в дыру в земле. И если сначала автомобиль зацепился за край провала бампером, то вскоре он вовсе исчез из зоны видимости.

По предварительным данным, причиной образования ямы стали грунтовые воды, уровень которых сильно вырос из-за продолжительных ливней.

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