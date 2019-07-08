Необычное ДТП, в котором к счастью никто не пострадал, 3 июля попало в объектив видеорегистратора участника дорожного движения, на оживлённой магистрали I-80, недалеко от района Кимбалл Джанкшн (город Парк-Сити, штат Юта, США).

Владелица универсала марки Subaru, не справившись с управлением, продемонстрировала "удивительную технику" смены полос движения и по горизонтали пересекла проезжую часть, а затем развернулась возле заградительного барьера. Автор видеоролика успел объехать неуправляемый автомобиль, который практически сразу продолжил движение, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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